Son Dakika Haberleri: Enez'de, Lastik Botta 32 Afgan Kaçak Yakalandı

Enez'de, Lastik Botta 32 Afgan Kaçak Yakalandı

50 dakika önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11'i çocuk 32 kaçak yakalandı.

Enez'de, Lastik Botta 32 Afgan Kaçak Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11'i çocuk 32 kaçak yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11'i çocuk, 5'i kadın toplam 32 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:27 Kaynak: DHA

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