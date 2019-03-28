Enez'de, Lastik Botta 38 Afgan Kaçak Yakalandı
1 saat önce
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan, Afganistan
uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, yaptıkları denetimde, ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, 7'si çocuk, 9'u kadın toplam 38 Afgan kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:36 Kaynak: DHA
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