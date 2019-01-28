Enez'de, Lastik Botta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.



Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kovalık mevkisi açıklarında şişme lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, 10'u çocuk, 11'i kadın 39 Afgan kaçağı yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



- Edirne

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