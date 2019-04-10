Son Dakika Haberleri: Enez'de Lastik Botta 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Enez'de Lastik Botta 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

54 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe güneyinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 15'i çocuk, 9'u kadın toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez'de Lastik Botta 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe güneyinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 15'i çocuk, 9'u kadın toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 09 Nisan tarihinde saat 00.26'da, Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe güneyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 39 Afganistan, 3 İran ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:10 Kaynak: İHA
Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa
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