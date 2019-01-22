Enez'de Lastik Botta 43 Kaçak Yakalandı
52 dakika önce
EDİRNE'nin Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 43 kaçak, yakalandı.
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde Meriç
Nehri üzerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan Afganistan
uyruklu 43 kaçak, yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktada şişme lastik botta bir grup kaçağın olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 19'u çocuk, 11'i kadın, toplam 43 kaçağı yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:48 Kaynak: DHA
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