Son Dakika Haberleri: Enez'de Lastik Botta 47 Kaçak Göçmen Yakalandı

Enez'de Lastik Botta 47 Kaçak Göçmen Yakalandı

49 dakika önce

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 47 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de Lastik Botta 47 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 47 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, liman açıklarındaki şişme lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 27'si çocuk, 9'u kadın olmak üzere toplam 47 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:20 Kaynak: DHA

Edirne, Yunanistan, Enez, Güncel
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