Enez'de marketler denetlendi - Son Dakika
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Enez'de marketler denetlendi

06.03.2022 16:44
Enez'de marketler denetlendi

Enez ilçesinde marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Enez ilçesinde marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı zincir marketlerin stoklama yaptıkları, tarihi geçmiş ürünlerin reyonlarda yer aldığı, reyon ve kasa fiyatlarının tutarsızlık gösterdiğine dair şikayetlerin olduğu belirtildi.

İlçedeki 3 zincir marketin Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince denetlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi geçmiş ürünler, reyon ve kasa fiyat tutarsızlıkları, olası stoklamanın önüne geçmek için zincir market depoları denetlenmiş olup herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.

Vatandaşlarımızın temel tüketim mallarına erişimini engelleyen fırsatçı yaklaşıma yönelik denetimlere devam edilecek olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda ilgili şirketler, marketler en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

YORUMLAR
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Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enez'de marketler denetlendi - Son Dakika


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