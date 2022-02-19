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Enez'de marketlerde KDV denetimi - Son Dakika

Enez'de marketlerde KDV denetimi

19.02.2022 16:34
Enez'de marketlerde KDV denetimi

Edirne'nin Enez ilçesindeki marketlerde KDV denetimi yapıldı.

Edirne'nin Enez ilçesindeki marketlerde KDV denetimi yapıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri zincir marketlerin ilçedeki şubelerinde incelemede bulundu.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemeye uygunluk denetlendi.

Usulsüzlük tespit edilen ve tarihi geçmiş ürünleri reyonlardan indirmeyen zincir marketler hakkında cezai işlem uygulandı ve bu marketler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Zabıta, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enez'de marketlerde KDV denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enez'de marketlerde KDV denetimi - Son Dakika
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