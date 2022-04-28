Enez'de öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika
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Enez'de öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi

28.04.2022 14:25
Enez'de öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi

Enez ilçesinde, "pırıl pırıl dişler, ışıl ışıl gülüşler" etkinliği kapsamında öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi.

Enez ilçesinde, "pırıl pırıl dişler, ışıl ışıl gülüşler" etkinliği kapsamında öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlik Enez Kaymakamlığı, Enez Doğa-Der ve Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği işbirliğinde düzenlendi.

Doktorlar Keremcan Ural ve İlayda Yahyaoğlu merkez ve köy okullarındaki birinci sınıf öğrencilerine mesleki tanıtımın yanı sıra, ağız ve diş sağlığı konularında da bilgilendirmelerde bulundu.

Kartopu Derneği Başkanı İsmet Esengin'in de bulunduğu proje ekibi, birinci sınıf öğrencilerine diş fırçası, kum saati ve okuma kitabı hediye etti.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş da eğitimlere katılarak öğrencilerle sohbet etti.

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Kaynak: AA

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