Enez'de pazarcılara HES kodu uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe pazarında tezgah açacak pazarcılara HES kodu zorunluğu getirildiğini bildirdi.

Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Halk sağlığını koruyacak önlemler uygulandığını vurgulayan Günenç, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bizde belediye olarak bir dizi önlemler aldık. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda önlemlerimizi artırıyoruz. Tedbirler kapsamında pazar yerimizi bir gün önceden dezenfekte ediyoruz.

Tezgah açacak vatandaşlarımıza HES Kodu uygulaması başlattık. Zabıta ekiplerimiz tarafından ateş ölçümü gerçekleştiriliyor ve sadece gıda ve temizlik ürünleri satan esnaflarımıza izin verdik. Ayrıca tezgahlarında iki metre arayla açılmasını sağladık. Hep birlikte kurallara uyarak, umarım bu hastalığı en yakın zamanda atlatırız."