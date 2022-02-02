Enez ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı.
Abdurrahim ve Vakıf köyleri arasındaki derenin taşması sonucu yol trafiğe kapandı. Taşkın nedeniyle yol ve tarlalarda su birikintileri oluştu.
Abdurrahim Köyü Muhtarı Önder Sezgin, yaptığı açıklamada, derenin tıkanan kesimlerinin DSİ'nin yardımıyla açıldığını, taşkının sona erdiğini söyledi.
Derenin yatağına çekilmesinin ardından kapanan yol trafiğe açıldı.
Öte yandan Yayla sahilinde de yağış nedeniyle bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Enez'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika