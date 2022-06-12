Enez'de satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Enez'de satranç turnuvası düzenlendi

12.06.2022 16:13
Enez'de satranç turnuvası düzenlendi

Enez'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Enez'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Enez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'dan 56 sporcu katıldı.

Satranç Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Umut Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutladı.

Enez'in satranç ilçesi olmaya devam ettiğini ifade eden Güney, "Bu güzel etkinlikte desteklerini esirgemeyen Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'e teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enez'de satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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