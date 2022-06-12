Enez'in satranç ilçesi olmaya devam ettiğini ifade eden Güney, "Bu güzel etkinlikte desteklerini esirgemeyen Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç 'e teşekkür ediyorum." dedi.

Satranç Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Umut Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutladı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Enez'de satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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