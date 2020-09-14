Enez'de silahlı kavga: 2 ölü - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, zanlı olay yerinden kaçtı.

Olay, Enez'in Sultaniçe köyünde 13 Eylül Pazar akşamı 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir lokantaya arkadaşı Ergün Balcı ile birlikte gelen Ahmet Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. İkili arasında büyüyen tartışmanın ardından Ahmet Y., elindeki silahla arkadaşını vurdu. Silahtan çıkan merminin hedefi olan Ergün Balcı, yaralanarak yere düştüğü sırada yoluna devam eden Ahmet Y., yaklaşık 10 dakika sonra aralarında daha önceden husumet bulunan ve başka bir kahvehanede oturan Sebahattin Işık'a ateş etti.

Aldıkları isabetlerin ardından Sebahattin Işık olay yerinde hayatını kaybederken, Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergün Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki kişinin ölümüne sebep olan Ahmet Y., olay yerinden kaçarken, Enez jandarma ekipleri zanlının yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE