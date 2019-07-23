Son Dakika Haberleri: Enez'de "sivrisinekle mücadelede dron dönemi"
Son Dakika Güncel Haber

Enez'de "sivrisinekle mücadelede dron dönemi"

53 dakika önce

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sivrisinekle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Enez'de

Son yıllarda azalsa da sivrisinek sorununun kısmen devam ettiğini dile belirten Başkan Günenç, konu hakkında radikal karar alınacağını dile getirdi.

Artık Enez'de sivrisinek ve haşere ile mücadelede yeni bir dönem başlaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Günenç, dronla ilaçlama yapılması için girişimlerde bulunduğunu belirtti. Enez'de ilk kez uygulanacak dronla ilaçlama sistemi için ilgili firma ile görüşmelerde bulunan Günenç, kısa zamanda anlaşmaya varılmasının beklendiğini ifade etti. Günenç, larva dönemlerinde(ocak,şubat ayları) sistemli bir şekilde ilaçlama yapılacağını ve gelecek yıl komşu ülke Yunanistan ile sivrisinekle mücadele konusunda protokol imzalanabileceğini dile getirdi.

Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:22 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı Türk ve ABD'li yetkililer arasında kritik zirve! MSB'den ilk açıklama geldi Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:15:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enez'de "sivrisinekle mücadelede dron dönemi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]