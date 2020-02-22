Enez'de sulak alanların korunması çalışmaları - Son Dakika
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Enez'de sulak alanların korunması çalışmaları

7 saat önce

Enez ilçesinde Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında "sulak alanların korunması" toplantısı düzenlendi.

Enez'de sulak alanların korunması çalışmaları, System.String[]

Enez ilçesinde Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında "sulak alanların korunması" toplantısı düzenlendi.

Enez Kaymakamlığı öncülüğünde ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı proje ortakları Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den katılımcılar sunumlar gerçekleştirdi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, toplantıda, ilçenin önemli doğal ve turistik değerlere sahip olduğunu belirterek, katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.

Katılımcılar toplantının ardından Gala Gölü Milli Parkı'nda teleskopla kuş gözlemi yaptı.

Karadeniz, Gürcistan, Ukrayna, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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