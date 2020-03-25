Enez'de yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Enez'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Enez ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Enez ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Yeni Mahalle'de M.D'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
Enez Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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