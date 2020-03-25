Enez'de yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Enez ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle'de M.D'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Enez Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.