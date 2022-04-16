Enez'deki bir inşaattan 2,5 ton demir çalındı - Son Dakika

Enez ilçesinde yapımı devam eden bir inşaattan 2,5 ton demir çalındı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Ömerbey Mahallesi'nde inşaat yapan A.B, şantiye alanından demirlerin çalındığını fark etti.
İnşaatın yapımında kullanılan 2,5 ton demirin gece saatlerinde çalındığını belirten A.B, yaklaşık değerinin 42 bin lira olduğunu belirtti.
A.B, Enez Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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