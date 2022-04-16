Enez'deki bir inşaattan 2,5 ton demir çalındı - Son Dakika
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Enez'deki bir inşaattan 2,5 ton demir çalındı

16.04.2022 10:58
Enez'deki bir inşaattan 2,5 ton demir çalındı

Enez ilçesinde yapımı devam eden bir inşaattan 2,5 ton demir çalındı.

Enez ilçesinde yapımı devam eden bir inşaattan 2,5 ton demir çalındı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Ömerbey Mahallesi'nde inşaat yapan A.B, şantiye alanından demirlerin çalındığını fark etti.

İnşaatın yapımında kullanılan 2,5 ton demirin gece saatlerinde çalındığını belirten A.B, yaklaşık değerinin 42 bin lira olduğunu belirtti.

A.B, Enez Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İnşaat, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enez'deki bir inşaattan 2,5 ton demir çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enez'deki bir inşaattan 2,5 ton demir çalındı - Son Dakika
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