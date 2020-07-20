Enez'deki Su Sporları Eğitim Merkezi'nin yapımı tamamlandı - Son Dakika

Enez'deki Su Sporları Eğitim Merkezi'nin yapımı tamamlandı

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin Enez sahilinde Su Sporları Eğitim Merkezi oluşturuldu.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin Enez sahilinde Su Sporları Eğitim Merkezi oluşturuldu.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Enez Kaymakamlığı tarafından oluşturulan projeyle yıllarca atıl durumda olan binanın onarımının yapıldığını belirtti.

Ağustos ayında faaliyete geçecek merkezin bölge ticaretine ve turizmine katkı sağlayacağını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Su Sporları Eğitim Merkezi ile özellikle yaz döneminde vatandaşımıza su altı dalış, yüzme, kano, fitness, pilates, resim, ebru ve müzik alanında eğitim verilmesi planlanmaktadır. Enez, Trakya'nın yeni cazibe noktası haline gelmiştir. Enez'de arkeolojik kazılarda bulunmuş ve Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen 3 eser ile Enez'de bulunan kale surlarının birebir imitasyonlarının yapıldığı dev asal büyüklükteki halleri ile 4 eser Enez Limanı yakınında, yaklaşık 18 metre derinliğe yerleştirilerek bir su altı müzesi kurulmuştur.

Eserlerin 18 metre derinliğe bırakılmasından dolayı bir yıldız dalgıçların da dalabileceği bir su altı çekim noktası oluşturulmuştur. Özellikle dalgıçlar ve su sporlarını sevenler için Enez yeni bir cazibe noktası haline gelmiştir. Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Edirne Valiliğimize ve Enez Kaymakamlığımıza teşekkür ederim."

Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enez'deki Su Sporları Eğitim Merkezi'nin yapımı tamamlandı - Son Dakika
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