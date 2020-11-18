Enez Gençlik Kültür ve Spor Merkezi açıldı - Son Dakika

Enez Gençlik Kültür ve Spor Merkezi törenle açıldı.

Enez İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, Karadeniz Havzası'nda Girişimciliğin Gelişimi İçin Kaynak Ortak Kültürel Miras, Hazine Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında açılışa katılamayan Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Genel Müdürü Bülent Özcan'ın video konferans mesajı izlendi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ın projenin önemi ile ilgili konuşmasının ardından, dalış, kano, yüzme, fitnes ve pilates kurslarını tamamlayan her daldan birer kursiyere sertifikaları verildi.

Trakya Üniversitesi Turizm Anabilim Dalından Prof. Dr. Emel Gönenç Güler de törende Enez Potansiyel Turizm Raporu sunumu gerçekleştirdi.

Müzik öğretmeni Kamuran Koral'ın çello ve akordiyon resitalinin ardından, törene katılanlara Enez Gençlik Kültür ve Spor Merkezi gezdirildi.

Enez Gençlik Kültür ve Spor Merkezi, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğünün ulusal otorite görevini yürüttüğü ENI Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nda, Karadeniz Havzası'nda Girişimciliğin Gelişimi İçin Kaynak Ortak Kültürel Miras, Hazine Projesi kapsamında iki büyük yatırım faaliyetlerinden biri olarak yer alıyor.