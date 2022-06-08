Enez Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Enez Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

08.06.2022 17:28
Enez Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

Enez Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünlerden oluşturulan yıl sonu sergisi açıldı.

Enez Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünlerden oluşturulan yıl sonu sergisi açıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, belediye düğün salonundaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, eğitim programlarını başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Kurslardan toplam 1174 vatandaşın faydalandığını belirten Göktaş, ilçedeki sosyal faaliyetlerin süreceğini ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mine Yeşim Saylak da Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan kursların tamamlandığını ifade etti.

Saylak, yağlı boya, resim, seramik, giyim, yiyecek, müzik, okuma ve yazma, aromatik bitkiler dalında kursiyerlerin başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi ziyaret etti.

Sergi hafta sonuna kadar gezilebilecek.

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Mudurnu'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı Mudurnu'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enez Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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