Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, belediye düğün salonundaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, eğitim programlarını başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Enez Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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