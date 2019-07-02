Enez ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Sahil Güvenlik ekiplerince Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında Yunanistan'a lastik botla geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:51 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik ekiplerince Edirne
'nin Enez
ilçesi açıklarında Yunanistan
'a lastik botla geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı Enez açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen bir grubu tespit etti.
Bölgeye botla intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, içerisinde 5'i kadın 8'i çocuk 35 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu durdurdu.
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ve İran
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