Enez ilçesinde flamingolara can suyu verildi - Son Dakika

Enez ilçesinde sulak alanlarda yaşayan flamingolara can suyu verildi.
Aşırı sıcaklar nedeniyle Enez ilçesindeki Tuz Gölü kurumaya başladı. Burada bulunan flamingolar için lagün göllerinden kepçe yardımıyla kanal açılarak bölgeye su verildi.
Enez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Yalçın Bitikli, yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle su kaynaklarının kurumaya başladığını belirtti.
Açılan kanallardan göle su verildiğini anlatan Bitikli, "Bu duyarlı davranışlarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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