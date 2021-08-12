Enez ilçesinde flamingolara can suyu verildi - Son Dakika

Açılan kanallardan göle su verildiğini anlatan Bitikli, "Bu duyarlı davranışlarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Enez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Yalçın Bitikli, yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle su kaynaklarının kurumaya başladığını belirtti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Enez ilçesindeki Tuz Gölü kurumaya başladı. Burada bulunan flamingolar için lagün göllerinden kepçe yardımıyla kanal açılarak bölgeye su verildi.

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