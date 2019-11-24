Son Dakika Haberleri: Enez'in kurtuluşunun 97. yılı
Son Dakika Güncel Enez'in kurtuluşunun 97. yılı - Son Dakika

Enez'in kurtuluşunun 97. yılı

6 saat önce

Enez ilçesinin kurtuluşunun 97. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Enez'in kurtuluşunun 97. yılı, System.String[]

Enez ilçesinin kurtuluşunun 97. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

Kaymakam Elif Canan Tuncer ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, vatandaşların ve öğrencilerin gününü kutladı.

Kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, kaymakam Tuncer ve belediye başkanı Günenç verdi.

Cumhuriyet Meydanı, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 21:24:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enez'in kurtuluşunun 97. yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]