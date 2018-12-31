Son Dakika Haberleri: Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası Yapıldı

Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası Yapıldı

1 saat önce

Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Enez Cumhuriyet İlkokulu koordinatörlüğünde 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen turnuva, 48 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası Yapıldı, System.String[]
Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Enez Cumhuriyet İlkokulu koordinatörlüğünde 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen turnuva, 48 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde turnuva boyunca satranca gönül vermiş 48 yürek kıyasıya mücadele etti. Her geçen yıl satranç sporcusu artan Enez'de öğrencilerin satranç sporuna göstermiş oldukları ilgi mutluluk verici. Turnuva 6 turun sonucunda ödül töreni ile sona ererken, tüm sporcular için hazırlanan sürpriz ödüller hediye edildi.

Enez İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun turnuvanın ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik etti, ödüllerini verdi.

Turnuva Başhakemi Umut Güney de satrancın Enez'de bilinen, takip edilen ve bunun yanında tüm yaş grupları tarafından ilgi duyulan bir spor dalı olduğuna değindi. Güney, 2019 yılında turnuvalarda buluşmak dileğiyle herkese iyi yıllar diledi.

Turnuva sonunda Recep Kaan Kılıç birinci, Sıla Ebrar Kuru ikinci, Yağız Ada İşcan üçüncü oldu. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:29 Kaynak: İHA

Edirne, Enez, Güncel
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