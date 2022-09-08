Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

08.09.2022 09:38
Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, ilçeye bağlı Sultaniçe köyünü ziyaret etti.

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, ilçeye bağlı Sultaniçe köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Ekinci, Sultaniçe Köprüsü'nde devam eden çalışmaları inceledi, sürecin hızlandırılması için talimat verdi.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Ekinci, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Ekinci'ye ziyaretinde kurum müdürleri de eşlik etti.

Zabıta Haftası

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Zabıta Haftası'nı kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan, zabıta personeliyle birlikte pasta kesti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balkan, zabıta teşkilatının önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Zabıta personelinin gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Balkan, şunları kaydetti.

"İlçemizin sağlık, huzur ve güvenliğinin temin ve tesis edilmesini sağlamak üzere üstlendiği görev ve sorumluluklarının yanı sıra belediye idaresinin dışa açılan yüzü olması özelliğiyle de önemli bir yeri olan Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla görevini özveri ve fedakarlık ile yerine getiren tüm zabıta personellerini canı gönülden tebrik ediyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz."

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Kaynak: AA

Zabıta, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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