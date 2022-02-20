Üye Girişi
Enez Kaymakamı Göktaş bazı kurum ve odaları ziyaret etti - Son Dakika

Enez Kaymakamı Göktaş bazı kurum ve odaları ziyaret etti

20.02.2022 09:27
Enez Kaymakamı Göktaş bazı kurum ve odaları ziyaret etti

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Enez Ziraat Odası Başkanı Recep Elmas, Enez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan V. Hakkı Can ile odaların yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde kurumların çalışmaları hakkında bilgi alan Göktaş, oda başkanları ve yöneticilerine çalışmalarında başlarılar diledi.

Kaymakam Göktaş, Enez PTT Müdürü Can Özdemir ve Enez Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Zafer Kervan'ı da ziyaret etti.

Kurumlarımızın çalışmaları hakkında bilgi alan Göktaş, misafirperverliklerinden ötürü Özdemir ve Kervan'a teşekkür etti.

Göktaş, kurum ziyaretlerinde vatandaşlarla da sohbet etti.

YORUMLAR
500
Enez Kaymakamı Göktaş bazı kurum ve odaları ziyaret etti Enez Kaymakamı Göktaş bazı kurum ve odaları ziyaret etti Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet 'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz' 'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz'

Münir Karaloğlu, Ziraat Odası, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enez Kaymakamı Göktaş bazı kurum ve odaları ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 09:33:41. #1.11#
SON DAKİKA: Enez Kaymakamı Göktaş bazı kurum ve odaları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement