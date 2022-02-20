Enez Kaymakamı Göktaş bazı kurum ve odaları ziyaret etti - Son Dakika

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Enez Ziraat Odası Başkanı Recep Elmas, Enez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan V. Hakkı Can ile odaların yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde kurumların çalışmaları hakkında bilgi alan Göktaş, oda başkanları ve yöneticilerine çalışmalarında başlarılar diledi.

Kaymakam Göktaş, Enez PTT Müdürü Can Özdemir ve Enez Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Zafer Kervan'ı da ziyaret etti.

Kurumlarımızın çalışmaları hakkında bilgi alan Göktaş, misafirperverliklerinden ötürü Özdemir ve Kervan'a teşekkür etti.

Göktaş, kurum ziyaretlerinde vatandaşlarla da sohbet etti.