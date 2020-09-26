Enez Kaymakamı Göktaş ilçede incelemelerde bulundu - Son Dakika

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçede çeşitli incelemelerde bulundu.

Göktaş, Enez Kalesi içerisinde bulunan ve restorasyonu devam eden Enez Fatih Camisi'ni ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Restorasyonu devam eden Has Yunus Baba Türbesi'ni de inceleyen Göktaş'a burada Proje Sorumlusu Prof. Dr. Sait Başaran yapılan çalışmaları anlattı.

Kaymakam Göktaş, Başaran ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Göktaş, Enez Gençlik Kültür ve Spor Merkezi'nde incelemelerde de bulundu. Enez Kaymakamlığı Proje Sorumlusu Remziye Savcu merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.