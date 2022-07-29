Enez Kaymakamlığından olumsuz hava uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Enez Kaymakamlığından olumsuz hava uyarısı

29.07.2022 16:21
Enez Kaymakamlığından olumsuz hava uyarısı

Enez Kaymakamlığı beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Enez Kaymakamlığı beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün başlamak üzere 31 Temmuz Pazar günü 09.00'a kadar olumsuz deniz ve hava şartları oluşacağı belirtildi.

Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm vatandaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri açısından kıyı şeridinden asla uzaklaşmamaları, tek başlarına denize girmemeleri ve deniz vasıtalarını kullanmamaları önemle rica olunur."

YORUMLAR
500
Sağlık Müdürü Öz'den sıcak hava uyarısı Sağlık Müdürü Öz'den sıcak hava uyarısı Edirne'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor Edirne'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enez Kaymakamlığından olumsuz hava uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:03 Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:07:59. #1.12#
SON DAKİKA: Enez Kaymakamlığından olumsuz hava uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement