Enez Kaymakamlığından olumsuz hava uyarısı

Enez Kaymakamlığı beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün başlamak üzere 31 Temmuz Pazar günü 09.00'a kadar olumsuz deniz ve hava şartları oluşacağı belirtildi.

Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm vatandaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri açısından kıyı şeridinden asla uzaklaşmamaları, tek başlarına denize girmemeleri ve deniz vasıtalarını kullanmamaları önemle rica olunur."