Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

10.09.2022 12:20
Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağanüstü Meclis Toplantısı, Kaymakam Cafer Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Enez Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağanüstü Meclis Toplantısı, Kaymakam Cafer Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda köylerin durumları görüşüldü, muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Kaymakam Ekinci, köylerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların yapıldığını belirtti.

Kaymakam Kaya, Süloğlu Bal Ormanı'nda incelemede bulundu

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Keramettin köyündeki Süloğlu Bal Ormanı'nda incelemede bulundu.

Kaymakam Kaya, ormana ekilen aromatik bitkileri inceledi yetkililerden bilgi aldı.

Orman içine yapılan arıcı evi ve diğer alanları gezen Kaya, bal sağımına katılıp arıcılarla sohbet etti.

Yeni eğitim dönemine doğru

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada ilk, orta, lise düzeyinde 19 milyon öğrencinin yanında 9 milyona yakın üniversite öğrencisinin eylül ayında ders başı yapacağını belirtti.

Başarılı bir eğitim dönemi dileyen Tekin, "Öğrenci sayısı nüfusumuzun 3'te 1'ini oluşturuyor. Bu konu, 85 milyon insanımızın bir şekilde hemen hepsini kapsıyor. Eğitime yeni başlayan çocuklarımızı önce ahlak ve maneviyat, helal haram, saygı, sevgi ve paylaşma gibi değerlerimiz öğretilmelidir. Bu duygularla yeni eğitim öğretim yılımızın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Süloğlu, Ekinci, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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