Son Dakika Haberleri: Enez Spor Sahası Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor
Son Dakika Güncel Enez Spor Sahası Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor

Enez Spor Sahası Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor

40 dakika önce

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından, Enez ilçesinde kapalı halı saha yanında yapılan sosyal tesis açılış için gün sayıyor.

Enez Spor Sahası Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor, System.String[]

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından, Enez ilçesinde kapalı halı saha yanında yapılan sosyal tesis açılış için gün sayıyor.


210 metrekare alan üzerine kurulan tesisten yararlanacak gençlerimiz spor öncesi ve sonrası çeşitli etkinliklerden faydalanabilecekler. Kitap kafe hizmeti verebilecek şekilde düzenlenecek olan tesiste her türlü sosyal ihtiyaçların giderilebileceği duş, WC gibi sosyal imkanların yanında kitap okuyabilecekleri kütüphanede bulunuyor.


Enez Kaymakamlığı koordinesinde Çevre Koruma Vakfı tarafından yapımına hızla devam eden tesis önümüzdeki aylarda hizmete girecek. - EDİRNE

Edirne Valiliği, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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