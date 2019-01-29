Son Dakika Haberleri: Enezli Çocuklarla El Ele Derneği Kuruldu

Enezli Çocuklarla El Ele Derneği Kuruldu

1 saat önce

Enezli Çocuklarla El Ele Derneği faaliyetlerine başladı.

Enezli Çocuklarla El Ele Derneği Kuruldu, System.String[]

Başkanlığını Enez İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun'un yürüttüğü dernek, ilçe genelinde eğitim-öğretim alanında, çocuklar ve gençler adına büyük hedefler koyarak kuruluşunu gerçekleştirdi. Derneğin kuruluş amaçları arasında; ilçe genelinde öksüz, yetim ve parçalanmış aile çocuklarına destek olmak, akademik başarısı yüksek, ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara ve gençlere destek olmak, kişisel gelişim anlamında çocuk ve gençlere katkı sağlamak, düzenlenmesi planlanan sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek olmak, Enezli üniversite öğrencilerine burs vermek ve daha bir çok faaliyet yer alıyor.

Derneğin kurulmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uzun ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer'i ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tuncer, derneğin tüm Enez halkına hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:34 Kaynak: Bültenler

Enez, Güncel
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