Ölümle Tehdit Edilen Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: "Zanlının Elektronik Kelepçesini Kırdığı Bilgisi Verilerek Kendi Tedbirlerimi Sıkılaştırmam... - Son Dakika
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Ölümle Tehdit Edilen Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: "Zanlının Elektronik Kelepçesini Kırdığı Bilgisi Verilerek Kendi Tedbirlerimi Sıkılaştırmam...

31.08.2022 16:10
Ölümle Tehdit Edilen Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: "Zanlının Elektronik Kelepçesini Kırdığı Bilgisi Verilerek Kendi Tedbirlerimi Sıkılaştırmam...

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini ölümle tehdit eden Mustafa Yücel ile ilgili, “Bugün itibarıyla Asayiş İzleme Birimi’nce, zanlının elektronik kelepçesini kırdığı ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi. Bekliyorum, bekliyoruz. Neyi beklediklerini bilmiyoruz. Adalet bekliyoruz” dedi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini ölümle tehdit eden Mustafa Yücel ile ilgili, "Bugün itibarıyla Asayiş İzleme Birimi'nce, zanlının elektronik kelepçesini kırdığı ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi. Bekliyorum, bekliyoruz. Neyi beklediklerini bilmiyoruz. Adalet bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 29 Temmuz'da kendisini ölümle tehdit eden ve tutuksuz yargılanan aşı karşıtı Mustafa Yücel'in elektronik kelepçesini kırdığını duyurdu. Şenol, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"NEYİ BEKLEDİKLERİNİ BİLMİYORUZ. ADALET BEKLİYORUZ"

"29 Temmuz'dan beri, bir zanlının adli tatile takılan adalet ile dalga geçmesini izliyoruz. Bugün itibarıyla Asayiş İzleme Birimi'nce, zanlının elektronik kelepçesini kırdığı ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi. Daha önce karar ile kelepçe uygulanması arasında 10 gün geçmiş, zanlı o sırada Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, eski bakan, Cumhurbaşkanı danışmanları ile isim ve yer etiketleyerek paylaşımlar yapmıştı. Avukatım, her gün dosyaya 'delil karartma, telefon ve tweet ile tehdit, başka kimseleri tehdit' suçlarını ekliyor. Bekliyorum, bekliyoruz. Neyi beklediklerini bilmiyoruz. Adalet bekliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Esin Davutoğlu Şenol, Mustafa Yücel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümle Tehdit Edilen Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: 'Zanlının Elektronik Kelepçesini Kırdığı Bilgisi Verilerek Kendi Tedbirlerimi Sıkılaştırmam... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ölümle Tehdit Edilen Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: "Zanlının Elektronik Kelepçesini Kırdığı Bilgisi Verilerek Kendi Tedbirlerimi Sıkılaştırmam... - Son Dakika
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