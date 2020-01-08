Enfeksiyon uzmanları Trabzon'da bir araya gelecek - Son Dakika
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Enfeksiyon uzmanları Trabzon'da bir araya gelecek

6 saat önce

Trabzon'da, 250 uzmanın katılımıyla "Uluslararası Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu" düzenlenecek.

Enfeksiyon uzmanları Trabzon'da bir araya gelecek, System.String[]

Trabzon'da, 250 uzmanın katılımıyla "Uluslararası Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu" düzenlenecek.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, 9-12 Ocak'ta Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir otelde organize edilecek, Uluslararası Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyu'munun açılış töreninin, 10 Ocak Cuma günü gerçekleştirileceğini belirtti.

Köksal, yoğun bakım enfeksiyonlarının hastane enfeksiyonları içinde en önemli yeri tuttuğuna ve giderek daha fazla bir sorun haline geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Multidisipliner anlayışın ve güncelliğin ön planda tutulduğu Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu'nun bu yılki ana başlıkları arasında, yoğun bakım hastasında akılcı ilaç kullanımı, antimikrobiyal tedavi yönetimi ve antimikrobiyal direnç sorunu, sorunlu hastalar, kateter enfeksiyonları, mekanik ventilasyon ilişkili enfeksiyonlar, riskli hastalar, yoğun bakımda hasta güvenliği ve yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon kontrol önlemleri yer alıyor. Bunlar, tartışılacak konu başlıklarından bazılarıdır. Sempozyum süresince yoğun bakım hemşirelerine yönelik bir de kurs düzenlenecek."

Sempozyuma yurt dışından ve Türkiye'nin her köşesinden 250 meslektaşının katılacağını vurgulayan Köksal, açılış töreninde Sağlık Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi yetkilileri ve ilgili derneklerin başkanlarının da konuşma yapacağını aktardı.

Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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