Enflasyon, Aralık 2018'de Yüzde 0,40 Azalırken, Yıllık Bazda Yüzde 20,30 Oldu.
18 dakika önce
Enflasyon, Aralık 2018'de yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu.
Enflasyon, Aralık
2018'de yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:04 Kaynak: AA
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