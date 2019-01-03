Son Dakika Haberleri: Enflasyon, Aralık 2018'de Yüzde 0,40 Azalırken, Yıllık Bazda Yüzde 20,30 Oldu.

Enflasyon, Aralık 2018'de Yüzde 0,40 Azalırken, Yıllık Bazda Yüzde 20,30 Oldu.

18 dakika önce

Enflasyon, Aralık 2018'de yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu.

Enflasyon, Aralık 2018'de yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Aralık, Ekonomi
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