Son Dakika Haberleri: Enflasyon beklentisi düştü

Enflasyon beklentisi düştü

1 saat önce

Merkez Bankası anketi katılımcılarının ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,56'dan yüzde 1,16'ya geriledi.

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Merkez Bankası anketi katılımcılarının ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,56'dan yüzde 1,16'ya geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:00 

Merkez Bankası, Ekonomi
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