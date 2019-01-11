Enflasyon beklentisi düştü
1 saat önce
Merkez Bankası anketi katılımcılarının ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,56'dan yüzde 1,16'ya geriledi.
Merkez Bankası anketi katılımcılarının ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,56'dan yüzde 1,16'ya geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:00
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