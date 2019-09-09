Son Dakika Haberleri: Enflasyon beklentisi yüzde 13,96'ya indi
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Enflasyon beklentisi yüzde 13,96'ya indi

1 saat önce

Merkez Bankası eylül ayı Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE tahmininde 46 baz puan düşüş yaşandı.

Enflasyon beklentisi yüzde 13,96'ya indi, System.String[]

Merkez Bankası eylül ayı Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE tahmininde 46 baz puan düşüş yaşandı. Bir önceki ankette 5,90'a inen dolar/TL beklentisi ise yeniden 6 liraya çıktı.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:45 
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