Enflasyon beklentisi yüzde 13,96'ya indi
1 saat önce
Merkez Bankası eylül ayı Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE tahmininde 46 baz puan düşüş yaşandı.
Merkez Bankası eylül ayı Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE tahmininde 46 baz puan düşüş yaşandı. Bir önceki ankette 5,90'a inen dolar/TL beklentisi ise yeniden 6 liraya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:45
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