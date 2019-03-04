Enflasyon çıktığı hızda iner mi?

Vergi avantajı, taksit sayısı, istihdamı destekleyen düzenlemeler, kredi kolaylıkları gibi düzenlemelerle bile ekonomiyi canlandıramadık.

Vergi avantajı, taksit sayısı, istihdamı destekleyen düzenlemeler, kredi kolaylıkları gibi düzenlemelerle bile ekonomiyi canlandıramadık. Böylesine bir durgunluk içindeyken bile fiyat artış hızını umduğumuz ölçüde düşüremedik.

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