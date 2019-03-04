Son Dakika Haberleri: Enflasyon çıktığı hızda iner mi?

Enflasyon çıktığı hızda iner mi?

1 saat önce

Vergi avantajı, taksit sayısı, istihdamı destekleyen düzenlemeler, kredi kolaylıkları gibi düzenlemelerle bile ekonomiyi canlandıramadık.

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Vergi avantajı, taksit sayısı, istihdamı destekleyen düzenlemeler, kredi kolaylıkları gibi düzenlemelerle bile ekonomiyi canlandıramadık. Böylesine bir durgunluk içindeyken bile fiyat artış hızını umduğumuz ölçüde düşüremedik.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:40 

Ekonomi
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