Enflasyon çıktığı hızda iner mi?
1 saat önce
Vergi avantajı, taksit sayısı, istihdamı destekleyen düzenlemeler, kredi kolaylıkları gibi düzenlemelerle bile ekonomiyi canlandıramadık.
Vergi avantajı, taksit sayısı, istihdamı destekleyen düzenlemeler, kredi kolaylıkları gibi düzenlemelerle bile ekonomiyi canlandıramadık. Böylesine bir durgunluk içindeyken bile fiyat artış hızını umduğumuz ölçüde düşüremedik.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:40
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