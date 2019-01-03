Enflasyon düşerken gıda fiyatları neden arttı?
29 dakika önce
Hem aylık hem de yıllık bazda gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun üzerinde gerçekleşti.
Hem aylık hem de yıllık bazda gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki artışın temel nedenleri; artan yüksek girdi fiyatları, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak tarımsal üretimin azalması.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:30
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