Enflasyon Ekim'de de tek haneli, ancak yükseliş bekleniyor

Enflasyon Eylül'ün ardından Ekim'de de tek hanede kaldı. Tüketici fiyat endeksi, Ekim ayında Eylül'e göre yüzde 2 arttı. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları açısından yakından takip edilen enflasyon Eylül'ün ardından Ekim'de de en son Temmuz 2017'de gerilediği tek hanede kalmaya devam etti.



Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 artış gerçekleşerek 2016 Aralık ayından bu yana görülen en düşük seviyeye ulaşıldı.



TÜFE'de Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, yıllık en fazla artış yüzde 43,6 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekim ayında TÜFE'de yüzde 8'li seviyelerin görülebileceğini belirtmişti. Ancak baz etkisinin ortasından kalkmasıyla Kasım ve Aralık'ta yıllık enflasyonun tekrar çift haneye gelmesi bekleniyor.



Çift haneye dönüş



Londra merkezli Bluebay Asset Management'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti olan Timothy Ash enflasyonun en düşük seviyeye ulaştığını ve yıl sonuna doğru yükselmeye başlayacağını söyledi. Ash enflasyon "TCMB'nin faiz indirimlerinin yoluna açacak, muhtemelen bir sonraki toplantıda" dedi.



TCMB Başkanı Murat Uysal da 31 Ekim'deki Enflasyon Raporu sunumunda "Tüketici enflasyonunun, Ekim ayında da tek hanede kalacağını, ancak yılın son iki ayında ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz" demişti. TCMB'nin enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.



TCMB son üç toplantıda 10 puana ulaşan faiz indirimi yaparak politika faizi olan bir hafta vadeli faiz oranını yüzde 14 seviyesine indirmişti. TCMB Para Politikası Kurulu yılın son toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek.



DW/SSB,JD



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