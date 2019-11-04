Son Dakika Haberleri: Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu
Son Dakika Ekonomi Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu

Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu

7 saat önce

Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu.

Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu, System.String[]

Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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Enflasyon Ekim'de yıllık yüzde 8,55'e geriledi
Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefini tutturacağız CHP'den TÜİK'in enflasyon rakamlarına eleştiri: Akla mantığa sığan yanı yok IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor

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