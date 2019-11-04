Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu
7 saat önce
Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu
Enflasyon Ekim'de yıllık yüzde 8,55'e geriledi Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefini tutturacağız CHP'den TÜİK'in enflasyon rakamlarına eleştiri: Akla mantığa sığan yanı yok IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor