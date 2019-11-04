Son Dakika Haberleri: Enflasyon ekimde yüzde 2 arttı, yıllık artış ise yüzde 8,55 oldu
Son Dakika Dünya Enflasyon ekimde yüzde 2 arttı, yıllık artış ise yüzde 8,55 oldu

Enflasyon ekimde yüzde 2 arttı, yıllık artış ise yüzde 8,55 oldu

7 saat önce

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti.

Enflasyon ekimde yüzde 2 arttı, yıllık artış ise yüzde 8,55 oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eki ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti. Eylül ayında yüzde 9,26 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,55'e geriledi.


Aylık en yüksek artış yüzde 11,70 ile giyim ve ayakkabıda


Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu. Aylık en yüksek artış yüzde 11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:39 
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