Son Dakika Haberleri: Enflasyon Farkı İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Enflasyon Farkı İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

1 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, enflasyon farkının kadroya geçen işçilere de yansıtılması için imza kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Enflasyon Farkı İçin İmza Kampanyası Başlatıldı, System.String[]
Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, enflasyon farkının kadroya geçen işçilere de yansıtılması için imza kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Promet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hak-iş Konfederasyonu/Hizmet -iş Sendikası öncülüğünde tüm Türkiye genelinde kampanya başlatıldığını belirtti.

Enflasyon farkının kadroya geçen işçilere de yansıtılması amacıyla başlatılan imza kampanyasının devam ettiğini aktaran Promet, şunları kaydetti:

"Dilekçe örnekleri kurum temsilciliklerinden alınarak, imzalandıktan sonra temsilciliğe teslim edilmesi gerekiyor. Kadroya geçen işçilerin ücretleri ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihinden önce yüksek hakem kurulu tarafından bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle satın alma gücümüzün büyük bir kısmını kaybetmiş durumdayız. Hükümetimizin çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, biz işçilerin enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:40 Kaynak: AA

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