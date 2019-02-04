Son Dakika Haberleri: Enflasyon gıdadan beslendi

Enflasyon gıdadan beslendi

1 saat önce

Antalya'da seralara zarar veren hortum ve fırtınaların da etkisiyle ocak ayında en yüksek fiyat artışı gıda grubunda yaşandı.

Enflasyon gıdadan beslendi, System.String[]
Antalya'da seralara zarar veren hortum ve fırtınaların da etkisiyle ocak ayında en yüksek fiyat artışı gıda grubunda yaşandı. Uzmanlar, gıda fiyatlarında belirgin bir düşüş görülmediği sürece yıllık enflasyonda yükselişin devam etmesini bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:50 

Ekonomi
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