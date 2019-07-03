Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.
2 saat önce
Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.
Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:02 Kaynak: AA
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