Son Dakika Haberleri: Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.
Son Dakika Ekonomi Haber

Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

2 saat önce

Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu., System.String[]
Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:02 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memurun gözü yarın açıklanacak olan Haziran enflasyonunda! Maaş zammını belirleyecek Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 12:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]