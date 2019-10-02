“Enflasyon hedefi yüzde 12, zam yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz”
1 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, elektriğe yapılan yüzde 14.9 zammın, belirlenen hedeflere ulaşmak konusunda kendilerini daha da zorlayacağını söyledi.
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, elektriğe yapılan yüzde 14.9 zammın, belirlenen hedeflere ulaşmak konusunda kendilerini daha da zorlayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:21
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