Son Dakika Haberleri: “Enflasyon hedefi yüzde 12, zam yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz”
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“Enflasyon hedefi yüzde 12, zam yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz”

1 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, elektriğe yapılan yüzde 14.9 zammın, belirlenen hedeflere ulaşmak konusunda kendilerini daha da zorlayacağını söyledi.

“Enflasyon hedefi yüzde 12, zam yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz”, System.String[]

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, elektriğe yapılan yüzde 14.9 zammın, belirlenen hedeflere ulaşmak konusunda kendilerini daha da zorlayacağını söyledi.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:21 
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