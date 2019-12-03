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Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu
6 saat önce
Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:02 Kaynak: AA
Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu
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