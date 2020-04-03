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Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu
6 saat önce
Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu.
Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:02 Kaynak: AA
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