Enflasyon, Martta Yüzde 1,03 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 19,71 Oldu.
1 saat önce
Enflasyon, martta yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu.
Enflasyon, martta yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:03 Kaynak: AA
Enflasyon Rakamlarının Açıklanmasının Ardından Dolar Yönünü Yukarı Çevirdi
Piyasaların Merakla Beklediği Enflasyon Rakamları Açıklandı
Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!