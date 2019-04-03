Son Dakika Haberleri: Enflasyon, Martta Yüzde 1,03 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 19,71 Oldu.

Enflasyon, Martta Yüzde 1,03 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 19,71 Oldu.

1 saat önce

Enflasyon, martta yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu.

Enflasyon, Martta Yüzde 1,03 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 19,71 Oldu., System.String[]
Enflasyon, martta yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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