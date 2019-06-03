Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu.
49 dakika önce
Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu.
Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:02 Kaynak: AA
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