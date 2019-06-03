Son Dakika Haberleri: Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu.
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Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu.

49 dakika önce

Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu.

Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu., System.String[]
Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Ekonomi
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