Son Dakika Haberleri: "Enflasyon, mutfak kadar eğitim bütçesini de etkiledi"
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"Enflasyon, mutfak kadar eğitim bütçesini de etkiledi"

2 saat önce

Ağbaba, "Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir.

Ağbaba, "Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:04 
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