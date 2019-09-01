"Enflasyon, mutfak kadar eğitim bütçesini de etkiledi"

Ağbaba, "Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir." dedi.